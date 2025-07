Pai cobrava R$30 por fotos íntimas da filhinha de 3 anos

Um homem foi condenado a mais de 31 anos de prisão no Distrito Federal por abusar sexualmente da própria filha, de apenas três anos, e por produzir e compartilhar imagens de pornografia infantil. A sentença foi anunciada nessa quarta-feira (23) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Leia mais: Pai é preso suspeito de abusar de filha deficiente de 10 anos

A investigação, conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil do Distrito Federal, começou após denúncia anônima. O acusado usava redes sociais para oferecer dinheiro em troca de conteúdo pornográfico infantil e divulgava materiais ilícitos que ele mesmo produzia. Durante as apurações, descobriu-se que a filha do criminoso era uma das vítimas, além de outros familiares que também sofreram abusos.