Frio perde força no Sudeste: tempo seco e temperatura elevada

As previsões mais recentes apontam que a massa de ar polar prevista para provocar uma forte onda de frio no fim de julho deve ter impacto limitado no Brasil. Segundo o Climatempo, o centro da frente fria deve permanecer na Argentina, sem força suficiente para derrubar significativamente as temperaturas no Sudeste.

Leia mais: RS já teve 37 dias abaixo de zero neste inverno

Nesta quinta-feira (24), a expectativa é de tempo seco e quente no interior da região, incluindo Minas Gerais e São Paulo. A passagem de uma frente fria de fraca intensidade poderá provocar chuvas isoladas no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e em áreas pontuais de Minas, mas sem mudanças bruscas no tempo.