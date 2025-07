RS já teve 37 dias abaixo de zero neste inverno

O frio não dá trégua no Rio Grande do Sul. Só nas primeiras semanas do inverno, o estado já registrou 37 dias com temperaturas negativas, segundo o SBT Brasil. A menor marca até agora foi de -0,7°C, em Pinheiro Machado. Já em São José dos Ausentes, os termômetros chegaram a -0,2°C na madrugada de sábado (19).

Com o frio cortante, e úmido, os gaúchos têm buscado maneiras mais eficazes de se aquecer. Em Porto Alegre, por exemplo, aumentou a procura por lareiras à lenha. “É bem mais frio do que pensam. E é um frio úmido. Um frio complicado de se combater”, afirmou ao SBT o empresário Ivan Skorin, dono de loja especializada no item, que pode custar entre R$ 8 mil e R$ 30 mil.