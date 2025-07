Trem parte ônibus ao meio após colisão: 11 passageiros feridos

Um ônibus biarticulado foi partido ao meio ao ser atingido por um trem no bairro Cabral, em Curitiba (PR), na noite de terça-feira (22). Segundo o g1 Paraná, o acidente aconteceu por volta das 23h30 na Avenida Paraná e deixou 11 pessoas feridas, nove delas encaminhadas a hospitais da capital e da Região Metropolitana, com ferimentos leves a moderados.

De acordo com a Rumo, concessionária da ferrovia, o motorista do ônibus teria ignorado a sinalização e tentado atravessar a linha férrea no momento em que o trem se aproximava. A empresa informou que o maquinista seguiu o procedimento padrão, acionando a buzina e os freios de emergência, mas não conseguiu evitar a colisão.