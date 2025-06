VÍDEO mostra homem ateando fogo em vagão de trem lotado

Imagens divulgadas na quarta-feira (25) pela Promotoria do Distrito Sul de Seul mostram o momento em que um homem ateou fogo dentro de um vagão lotado do metrô da capital sul-coreana, no último dia 31 de maio.

Segundo as autoridades, o suspeito de 67 anos espalhou líquido inflamável no chão de um trem da Linha 5 e em seguida iniciou o incêndio, provocando pânico entre os passageiros. As câmeras de segurança mostram pessoas correndo para escapar das chamas, e um dos passageiros chega a escorregar e cair segundos antes do fogo começar. A fumaça se espalha rapidamente para o vagão ao lado, também cheio.