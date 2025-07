Fofura e alerta: Ariranhas mudam de toca com filhotinhos; VÍDEO

Uma cena digna de documentário emocionou pesquisadores no Pantanal do Rio Negro: uma família de ariranhas foi flagrada trocando de toca, levando os filhotes na boca. O momento, registrado por câmeras do Projeto Ariranhas é tão fofo quanto sério. A espécie está em plena época de reprodução, que vai até setembro, bem no auge da temporada turística.

Leia mais: Onça-pintada salva de incêndio no Pantanal tem filhotinho; VÍDEO

Nesse período, as ariranhas ficam mais sensíveis, e o recado aos visitantes é claro: nada de barulho, velocidade ou aproximações demais. Nada de alimentar os bichinhos, tampouco.