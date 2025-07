Onça-pintada salva de incêndio no Pantanal tem filhotinho; VÍDEO

O resgate de Miranda durou cerca de 26 horas. Ela estava em estado crítico, com queimaduras de segundo grau, e precisou ser sedada para receber os primeiros cuidados.

A onça recebeu tratamento no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande e foi reinserida em seu habitat natural em setembro do ano passado, na base Caiman, localizada no município de Miranda.

Em novembro do ano passado, a estimativa era de que de 85% da vegetação da base havia sido consumida pelo fogo. Outras onças-pintadas monitoradas também foram resgatadas, como Itapira, que teve a história contada pela Folha à época.