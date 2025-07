Velório de Preta Gil deverá ser no Theatro Municipal do Rio 

A cerimônia deve acontecer nos próximos dias, assim que o corpo de Preta foi repatriado, já que ela morreu em Nova York -ainda não há uma data definida para isso, já que há uma extensa burocracia envolvida no processo.

O velório da cantora Preta Gil, morta neste domingo (20), aos 50 anos, deve acontecer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense, conforme era o desejo da artista, segundo a assessoria de Gilberto Gil, pai da cantora.

Mais informações serão divulgadas nos próximos dias. Mas, ao contrário do que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (21), a assessoria de Gil nega que haverá um cortejo fúnebre num trio elétrico.

A artista morreu em decorrência de um câncer colorretal. Em agosto do ano retrasado, Preta havia afirmado que seu câncer havia se espalhado por quatro pontos -dois linfonodos na pelve, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Durante o tratamento, a artista viveu entre o Brasil e os Estados Unidos.

Enquanto realizava terapias, a artista chegou a participar da turnê "Nós, A Gente", que uniu três gerações da família Gil no mesmo show, e ainda da turnê em que seu pai se despediu dos palcos, "Tempo Rei". Em entrevista a este jornal, a cantora declarou que as apresentações faziam parte do seu processo de cura. "Estou enfraquecida, mas cada noite é uma dose de adrenalina, amor e afeto."