Cantora Preta Gil morre aos 50 anos, em tratamento contra câncer

A cantora e atriz Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde tratava um câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023. A artista faleceu em casa, após apresentar piora significativa no quadro de saúde durante a semana. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na última quarta-feira (16), Preta passou mal durante sessão de quimioterapia em uma clínica especializada. Exames apontaram que o câncer havia avançado. Diante da gravidade, ela foi levada para casa, onde permaneceu cercada por familiares e amigos próximos até o momento de sua morte.