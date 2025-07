Artistas homenageiam Preta Gil, que morreu neste domingo

O político Marcelo Freixo também prestou uma homenagem à cantora: "Hoje o Brasil está em luto. Perdemos nossa querida Preta Gil, uma grande artista, uma voz potente, com um talento incrível, e que usou de sua arte para lutar contra o racismo, a homofobia, o machismo e a gordofobia -sempre colocando seu talento e sua coragem a serviço de um país mais justo e mais diverso. Tive a honra de contar com a amizade de Preta e com seu apoio generoso em tantas lutas".

Luciano Szafir lamentou: "Perdemos a Preta.... Não fui seu amigo, estive com ela apenas uma vez, fizemos um desfile juntos e não me lembro de alguém ter me feito rir tanto. Vou me lembrar dela assim.... Sempre sorrindo! Voa Preta Gil.... Meus sentimentos à família".

Luta contra o câncer

Preta Gil morreu aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. Ícone da música e personalidade querida do meio artístico, ela cultivava relações profundas com muitos colegas, incluindo Gominho e Dieckmann, com quem tinha laços de afeto público e duradouro.