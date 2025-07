Morre Lucas, rapaz que comeu bolinho de mandioca envenenado

Lucas da Silva Santos, de 19 anos, morreu neste domingo (20) após dez dias internado em estado grave no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A suspeita da polícia é de que o jovem tenha sido envenenado após comer um bolinho de mandioca entregue pelo padrasto, que está preso temporariamente.

O caso aconteceu em 11 de julho. Segundo a família, o próprio padrasto, Ademilson Ferreira dos Santos, distribuiu os bolinhos aos parentes naquela noite. Pouco depois do jantar, Lucas passou mal e desmaiou. Ele foi socorrido por um vizinho ao pronto atendimento, com sintomas compatíveis com intoxicação grave. Mais tarde, precisou ser transferido para a UTI do hospital, onde teve morte encefálica confirmada neste domingo. A família autorizou a doação dos órgãos.