Jovem envenenado com bolinho de mandioca está em estado grave

Lucas da Silva Santos, 19, envenenado após comer um bolinho de mandioca na sexta-feira (11), em São Bernardo do Campo, está em estado grave, de acordo com a Secretaria de Saúde do município paulista.

"Foi desligada totalmente a sedação para avaliar possível sequela neurológica. Os resultados oficiais dos exames toxicológicos estão em andamento", explicou a pasta, acrescentando que segue prestando a melhor assistência possível e que está à disposição das autoridades para auxiliar no esclarecimento do caso. Lucas está internado na UTI do Hospital de Urgência.

O caso é investigado pelo 8º DP de São Bernardo do Campo. A delegada responsável, Liliane Lopes Doretto, solicitou a prisão temporária do padrasto da vítima e aguarda decisão judicial, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Também estão sendo tomadas outras medidas e testemunhas estão sendo ouvidas.