Vereadora é investigada por exibir vídeos de abuso infantil

Em áudio de outra palestra, de abril de 2025, em uma faculdade de Curitiba, a vereadora descreve abusos em detalhes e menciona ter vídeos em seu celular, com sons de choro ao fundo. Testemunhas relataram choque, com uma pessoa vomitando e outra saindo chorando após a exibição de um vídeo com uma criança de quatro anos sendo abusada.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná investigam a vereadora Sargento Tânia Guerreiro (Podemos) por supostamente exibir vídeos de abuso sexual infantil em palestras sobre pedofilia. A denúncia partiu da ONG Elos Invisíveis, que relatou a exibição de conteúdo explícito em evento de 10 de maio de 2024, em Colombo (PR), com cerca de 130 pessoas presentes.

Guerreiro justificou o uso do material como necessário para “explicar a pedofilia” e afirmou que suas palestras, voltadas para maiores de 18 anos, têm aviso sobre o conteúdo sensível. Ela destacou sua atuação de 30 anos na Polícia Militar e seu compromisso com a proteção infantil. Uma sindicância na Câmara Municipal foi arquivada, sem detalhes divulgados.

A OAB-PR, por meio da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Lúcia Oliveira, alerta que a exibição de tais imagens pode violar o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de um a três anos de reclusão e multa. Oliveira critica a exposição de conteúdo sensível sem mediação técnica, apontando riscos de danos às vítimas e banalização da violência.

O caso está sob sigilo, e a vereadora não respondeu aos contatos da imprensa.