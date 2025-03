VÍDEO com pessoas pulando de prédio em chamas incomoda ministros

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) demonstraram desconforto nesta quinta-feira (20) após a exibição de um vídeo do incêndio no Edifício Andorinha, no Rio de Janeiro, em 1986. A procuradora de Justiça do Rio de Janeiro, Cristina Siqueira Dias, apresentou as imagens durante sua sustentação oral para defender a cobrança de taxas de prevenção de incêndios em alguns estados. O material mostrava pessoas pulando do prédio em chamas.

