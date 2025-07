Lula critica 'traidores da Pátria' em pronunciamento na tevê

Lula comentava que a carta de Trump - que relacionou a tarifa a uma suposta perseguição a Bolsonaro - não trazia pontos para negociação e mencionou a atuação de Eduardo no EUA em favor do pai. "Ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século 20 e do século 21da história desse país", disse.

"Ele que tenha vergonha, se esconda da sua covardia e deixe esse país em paz viver em paz. Porque eles não tiveram nenhuma preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao povo brasileiro, que vai trazer a indústria, a agricultura, aos serviços, ao salário do povo, nenhuma preocupação", declarou.

Lula fez um discurso repleto de críticas Trump e ao que chamou de interferência nos processos internos brasileiros.