'Não é um gringo que vai dar ordem neste presidente', diz Lula

Os processos enfrentados por Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) foram usados como argumento por Trump para promover as retaliações comerciais ao Brasil, pois, segundo ele, o Judiciário brasileiro está ferindo a liberdade de expressão do país.

Na terça e na quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com setores da indústria e do agronegócio para discutir as medidas de reação. Os encontros devem continuar acontecendo nos próximos dias.

Em reação, o governo também enviou uma carta de indignação com cobranças de respostas aos EUA pelas imposições das tarifas.