Trump diz que Coca-Cola topou mudar receita graças a ele

Trump, conhecido pelo vício em Coca Diet, a ponto de instalar um botão exclusivo no Salão Oval para pedir a bebida, já teve rusgas com a marca, especialmente após críticas da companhia à legislação eleitoral da Geórgia em 2021. Mesmo assim, seus hotéis continuaram servindo os produtos da Coca.

Agora, em seu segundo mandato, Trump demonstra força até no setor privado. Em janeiro, o presidente da Coca-Cola entregou a ele uma garrafa comemorativa de Coca Diet durante a cerimônia de posse.

Atualmente, a Coca-Cola americana usa xarope de milho de alta frutose, enquanto a versão mexicana, com açúcar de cana, é considerada por muitos mais saborosa. A troca, se confirmada, pode representar também um aceno à pauta do secretário de Saúde de Trump, Robert F. Kennedy Jr., crítico do uso do xarope na indústria.