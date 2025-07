Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica

O presidente dos EUA Donald Trump, de 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após relatar inchaço nas pernas, informou nesta quinta-feira (17) a Casa Branca.

Segundo nota do médico presidencial, capitão Sean Barbabella, exames de imagem nas pernas revelaram a condição, considerada comum e benigna, especialmente em pessoas acima dos 70 anos. A insuficiência venosa ocorre quando as válvulas das veias não funcionam adequadamente, dificultando o retorno do sangue ao coração. Os sintomas incluem inchaço, dor, cãibras e varizes.