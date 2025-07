Trump abre nova frente contra Brasil, Brics e até aliados

As sanções prometidas por Trump em seu ultimato, que foi recebido com frieza em Moscou, não abarcam o mercado de gás russo. Antes da guerra, a Europa dependia do produto, objeto de crítica do americano durante seu primeiro mandato (2017-2021).

A dependência foi bastante reduzida, principalmente pela introdução de gás natural liquefeito comprado de países com os Emirados Árabes Unidos, mas não despareceu. Em junho, 37% do gás vendido por meio de dutos pela Rússia e 51% do volume exportado de gás liquefeito foram para países europeus.

A China ficou com 21% do produto liquefeito e 30%, do exportado por gasodutos. O terceiro lugar fica com o Japão (18%) e com a Turquia (27%), respectivamente.