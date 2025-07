Motta e Alcolumbre falam em soberania e isolam Bolsonaro

No vídeo divulgado à imprensa, Alckmin reforçou que o governo brasileiro entende haver um "equívoco do poder americano" e uma decisão totalmente inadequada e injusta, dado o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil.

Segundo o relato de duas pessoas que estavam na reunião, o vice-presidente expôs aos parlamentares qual tem sido a resposta brasileira ao governo americano e disse que era importante o apoio do Congresso.

Participantes também falaram com Alckmin sobre o envio de uma comitiva de senadores a Washington, provavelmente entre os dias 29 e 31 de julho, com o objetivo de conversar pessoalmente com parlamentares estadunidenses.