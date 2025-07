RJ: Homem mata, esquarteja e cozinha corpo de colega de padaria

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (16), um homem acusado de assassinar e esquartejar o colega com quem dividia um imóvel no Morro de São Carlos, na região central do Rio. A vítima, Thiago Lourenço Morgado, de 34 anos, estava desaparecida desde o último domingo. Eles trabalhavam juntos numa padaria local.

Segundo as investigações, o suspeito, identificado como Bruno Guimarães da Cunha Chagas, confessou ter matado Thiago a facadas após discussão. Em seguida, esquartejou o corpo, armazenou partes em uma geladeira e tentou destruir os restos mortais cozinhando os pedaços, triturando-os novliquidificador e tentando descartá-los pelo vaso sanitário. A motivação do crime não foi informada.