Pizzaiolo é acusado de esquartejar e cozinhar vítima com legumes

Começou na segunda-feira (19), na França, o julgamento de um trio acusado de matar, esquartejar e cozinhar o corpo de um homem numa panela, no interior da floresta de Brasc. O crime chocou o país pela brutalidade e o motivo banal: roubo de pés de maconha.

A vítima, que vivia sozinha numa casa de pedra isolada, sem água nem energia elétrica, foi sequestrada, violentada, decapitada e esquartejada. O corpo, segundo a investigação, foi parcialmente cozido com legumes e ervas numa grande panela, na tentativa de destruir os vestígios do crime. A motivação teria sido o roubo de pés de maconha cultivados pela vítima.

O crime aconteceu em Brasc, numa região montanhosa. A denúncia partiu da ex-companheira da vítima, que estranhou seu desaparecimento. Uma mensagem enviada do celular de Meichler tentava indicar que ele teria viajado, mas a farsa caiu por terra após a polícia encontrar indícios do assassinato na casa e vestígios queimados no jardim.

Segundo o advogado de Schneider, o crime começou como um roubo mal planejado e terminou no assassinato macabro. O acusado admite toda a responsabilidade. Já Nathalie nega participação direta nos atos, embora também tenha pedido desculpas à família da vítima no início do julgamento.