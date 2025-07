Exposto em 'chá revelação de traição', marido quebra silêncio

O vídeo em que Natália conta, durante o próprio chá revelação, que descobriu várias traições do marido, incluindo a possibilidade de um filho fora do casamento, já acumula mais de 30 milhões de visualizações. A cena, gravada diante de amigos e parentes, escancarou a crise conjugal: “Qual é realmente teu filho legítimo e qual é o teu filho com a tua amante?”, questiona ela no registro.

A equipe jurídica de Rafael tenta agora, via Justiça, remover o conteúdo da internet. Mas a missão é quase impossível: a gravação viralizou e tem sido replicada em diferentes perfis e plataformas.

Natália, grávida de oito meses, voltou às redes após o escândalo para reafirmar que não pretende reatar o relacionamento. “Compartilhei a traição porque a dor transbordou. A família dele sabia. Eu não. Não vamos voltar”, afirmou ela, em tom firme.