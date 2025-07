Grávida, esposa expõe marido infiel em 'chá de traição'; VÍDEO

A gaúcha Natália Knak, que está grávida, expôs o marido com um “chá revelação de traição”, transformando o tradicional anúncio do sexo do bebê numa exposição vergonhosa diante de toda a família.

Em vídeo publicado nas redes sociais no domingo (13), Natália pede que o companheiro fique de costas, enquanto todos aguardam o “grande anúncio”. Em vez de revelar o sexo do bebê, ela solta a bomba: o homem terá um filho com outra mulher, a quem chama de “mulher da zona” e com quem se relaciona há pelo menos um ano.