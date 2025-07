Homem faz sexo após transplante capilar e fica com rosto inchado

Ruben Owen, do País de Gales (Reino Unido), levou um susto ao deixar de seguir as orientações pós-operatórias de um transplante capilar realizado na Turquia. Pouco depois do procedimento, ele foi alertado a evitar esforços físicos, suor e aumento da pressão arterial, o que inclui relações sexuais. Mesmo assim, resolveu comemorar o novo visual com uma noite animada.

No dia seguinte, acordou com o rosto completamente inchado. “Minha cabeça parecia um balão. O rosto estava deformado, o couro cabeludo esticado, parecia que levei 100 picadas de abelha”, contou ao tabloide Daily Star.