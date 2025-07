Governo Lula cita indignação e se diz pronto a negociar solução

"O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral."

Na carta, os ministros afirmam que, desde antes do anúncio das tarifas recíprocas em de abril de 2025, e de maneira contínua desde então, o Brasil tem dialogado de boa-fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral.

O Brasil acumula com os Estados Unidos grandes déficits comerciais, tanto em bens quanto em serviços, que somam, nos últimos 15 anos, a quase US$ 410 bilhões, segundo dados do governo dos Estados Unidos citado na carta.