Pesquisa sobre Lula, tarifaço e economia em 10 pontos relevantes

6) Tarifaço de trump para ajudar bolsonaro

De acordo com o levantamento, 72% afirmam ser um erro de Trump impor tarifas ao Brasil por causa de Bolsonaro. Apenas 19% dizem acreditar que o presidente americano está certo ao impor taxas com a justificativa de que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil.

A notícia da carta de Trump a Lula em que o presidente americano anuncia as tarifas ao Brasil chegou a 66% dos entrevistados, enquanto 33% responderam não saber do acontecido. No texto, Trump menciona e pede o fim do julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista.

7) Reação de lula às sobretaxas anunciadas pelos eua

Segundo a pesquisa, 53% dizem que o presidente Lula está certo ao reagir com reciprocidade, enquanto 39% respondem que o presidente está errado ao reagir com reciprocidade ao tarifaço - 8% não souberam responder.