Veja 5 produtos brasileiros já afetados pelo tarifaço de Trump

As exportações de manga do Brasil para os EUA tiveram negociações suspensas nos últimos dias, segundo produtores. A manga é a principal fruta in natura exportada para os Estados Unidos, segundo a Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados). A laranja figura entre as principais mercadorias vendidas para o país, mas em forma de suco.

O impasse tarifário causa preocupação porque a janela de embarques da fruta para os Estados Unidos começaria justamente em agosto, prazo para as sobretaxas entrarem em vigor. No Nordeste, polo da atividade no país, há quem fale em risco de quebradeira no setor.

Pescados

Na última terça-feira (15), o setor de pescados afirmou que vai suspender as exportações para os Estados Unidos dentro de uma semana devido à sobretaxa. Com cerca de 70% da produção nacional destinada ao mercado americano, a medida pode tornar o setor inviável até a abertura de novos mercados.

Mais de 50 contêineres frigoríficos, com cerca de mil toneladas de peixes, deixaram de embarcar em navios para os Estados Unidos na última quinta (10). O setor tem pressionado o governo a negociar o adiamento da sobretaxa por, no mínimo, 90 dias.

Carne

Frigoríficos de Mato Grosso do Sul suspenderam a produção de carnes destinadas aos Estados Unidos após o anúncio da sobretaxa de Trump. A produção para o mercado nacional segue normal, mas as empresas estão buscando mercados alternativos no exterior.

Segundo o presidente da Abiec (Associação Brasileira de Carne Bovina), Roberto Perosa, o setor tem avaliado se fará novos embarques para os Estados Unidos, que é o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil. "Novos embarques estão sob análise do setor privado por conta da alta da tarifa", afirmou o executivo na terça.