Tarifaço de Trump encalha 95 toneladas de mel orgânico do Brasil

A Casa Apis, central de cooperativas do Piauí, anunciou o cancelamento de uma exportação de 95 toneladas de mel orgânico para os Estados Unidos. A suspensão veio após o anúncio do “tarifaço” de Donald Trump, uma alíquota de 50% sobre produtos brasileiros que entra em vigor no dia 1º de agosto.

Segundo o presidente da Casa Apis, informou ao G1, o comprador americano, parceiro de longa data, suspendeu os embarques por temer que a carga chegue aos EUA já sob as novas regras. O impacto é imediato: cinco contêineres estão parados no Porto do Pecém, no Ceará, com despacho aduaneiro concluído, mas sem navio para levá-los.