Tarifaço trava R$160 milhões em carne brasileira para exportação

Com cerca de 30 mil toneladas de carne bovina já nos portos ou a caminho dos Estados Unidos, a indústria brasileira enfrenta os primeiros efeitos concretos da tarifa de 50% anunciada por Donald Trump. O vice-presidente Geraldo Alckmin reuniu-se nessa terça-feira (15) com representantes do agronegócio e da indústria para discutir estratégias de reação.

Segundo Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), frigoríficos já suspenderam a produção destinada ao mercado americano diante da incerteza. “Com essa taxação, se torna inviável exportar carne bovina para os EUA, nosso segundo maior comprador. Estão em jogo US$ 160 milhões em mercadoria que já saiu das plantas industriais”, afirmou.