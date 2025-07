Trump ameaça Putin com tarifa de 100% por cessar-fogo em 50 dias

Rutte trabalhou para atrair Trump, um crítico da Otan que exigia mais gasto militar dos 30 colegas europeus e do Canadá. O holandês entregou uma nova meta de despesa, subindo de 2% para 5% do PIB de cada país com defesa, em dez anos.

Além disso, encenou uma genuflexão coreografada quando Trump foi à cúpula da entidade, há duas semanas. Disse que que a meta de 5%, na verdade 3,5% com armas e 1,5% com infraestrutura correlata, era uma vitória do americano, a quem chamou de "papai".

No Kremlin, a linha oficial antes do anúncio foi de frieza ante um fato consumado, mas segundo pessoas próximas do centro do poder em Moscou não há uma certeza líquida de rompimento.