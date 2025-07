Bilhetes jogados pela sacada levam a resgate de mãe e filha

Mãe e filha foram libertadas de um cativeiro num apartamento em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), no sábado (12), após conseguirem jogar bilhetes pedindo socorro pela sacada do imóvel.

Os recados foram encontrados por um morador do prédio, que acionou a Polícia Militar do Paraná. Ao chegar ao local, os policiais foram guiados até o apartamento, onde encontraram as duas mulheres amarradas dentro dum quarto. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante.