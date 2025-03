Após 5 anos em cárcere, mulher pede ajuda por bilhete e é salva

O suspeito foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, dano emocional e ameaça, dentro do contexto de violência doméstica. Ele passou por audiência de custódia no domingo (16) e foi liberado para responder aos crimes em liberdade, já que não possuía antecedentes criminais relevantes. A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito.

"Segundo a vítima, ela estava impedida de ter contato externo e era monitorada constantemente pelo marido", afirmou o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Gabriel Fontana.

A mulher já havia tentado pedir socorro algumas semanas antes, deixando um bilhete em um posto de combustível no qual relatava ser vítima de violência doméstica.