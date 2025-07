Veja quais estados serão mais afetados por tarifa de Trump

A sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump ao Brasil deve impactar sobretudo o Sudeste do país. Os três maiores exportadores aos Estados Unidos são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo levantamento da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) e do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Em 2024, São Paulo exportou quase R$ 13,6 bilhões, 33,6% do total. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com R$ 7,4 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 4,6 bilhões. Ao todo, os estados do Sudeste foram responsáveis por 71% das exportações no ano passado. Neste ano, a liderança paulista se repete: o estado exportou R$ 6,4 bilhões entre janeiro e junho, seguido pelo Rio de Janeiro, com R$ 3,2 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 2,4 bilhões. Os dados são em valor FOB, que não considera o frete internacional.

Em 2025, as aeronaves produzidas pela Embraer no vale do Paraíba são o principal produto exportado de São Paulo para os Estados Unidos. Em seguida, vêm os sucos de fruta e os equipamentos de engenharia. Após o anúncio de Trump, exportadores de suco de laranja afirmaram que a sobretaxa inviabiliza o setor, que corre risco de colapso.