Juíza demitida por repetir decisões em massa alega autismo

Angélica Chamon Layoun, de 39 anos, foi demitida do cargo de juíza substituta na comarca de Cachoeira do Sul (RS) após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluir que ela emitiu despachos idênticos em cerca de 2 mil processos cíveis. A decisão unânime foi assinada pelo presidente do TJ-RS, desembargador Alberto Delgado Neto, após a conclusão de um processo administrativo disciplinar (PAD).

Segundo o tribunal, a magistrada teria desarquivado processos já julgados para repetir despachos e, assim, elevar artificialmente sua produtividade. Como ainda estava em estágio probatório, a penalidade resultou em demissão, confirmada em maio e oficializada em 3 de julho.