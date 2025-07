Cadastro para checar celulares com restrição está disponível

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) regulamentou, nesta segunda-feira (14), o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), ferramenta que permite à população consultar se um aparelho está registrado como roubado, furtado ou extraviado antes da compra. A verificação pode ser feita gratuitamente pelo site celularseguro.mj.gov.br ou pelo aplicativo Celular Seguro, disponível para Android e iOS.

Para usar o serviço, basta informar o número do IMEI (código de identificação do celular), que pode ser consultado ao discar #06# no aparelho. A consulta também pode ser feita com a leitura do código de barras do IMEI. Aparelhos com dois chips têm dois IMEIs, e ambos devem ser verificados.