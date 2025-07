PM pode bloquear celular Android roubado ou furtado em tempo real

Em comunicado, a SSP disse ter devolvido aparelhos a 50 pessoas na segunda-feira (7) a partir de um projeto que cruza o Imei com informações de boletins de ocorrência de roubo e furto. Em fase de testes, o projeto já foi realizado em distritos policiais da capital - 78º (Jardins), 13º (Casa Verde) e 14º (Pinheiros) - e da Grande São Paulo, no 1º DP de São Bernardo do Campo e no 1º DP de Guarulhos.

Após o cruzamento de informações feito pela Polícia Civil, é emitida uma notificação ao aparelho roubado ou furtado. Uma pessoa que estiver com ele sem saber do crime pode ir à delegacia prestar informações como testemunha ou, a depender do caso, poderá ser investigada por receptação.

Ao todo, na cidade de São Paulo, foram emitidas 824 notificações, 273 pessoas foram às delegacias e 142 celulares foram apreendidos. A SSP diz que o projeto deve chegar a todo o estado até o fim deste ano.