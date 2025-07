Moraes aciona Rumble, que recorre à Justiça dos EUA contra STF

O Rumble e a Truth Social questionaram as ordens de Moraes na Flórida em fevereiro.

Depois, em maio, pediram a responsabilização civil do magistrado, e que a Justiça determine o pagamento de "danos compensatórios" às empresas. No documento, os advogados chamam as decisões de Moraes de "ordens da mordaça" e o acusam de censura.

Em fevereiro, o Rumble já pedia que a corte declarasse como inexequíveis as ordens de Moraes pedindo a remoção do perfil de Allan dos Santos da plataforma. Na avaliação dos advogados do Rumble, a ordem não se restringiria ao perfil do youtuber no Brasil, mas valeria no mundo inteiro, o que, para as empresas, a torna ilegal.