Justiça da Flórida manda intimar Moraes, acusado de censura

'Nos vemos no tribunal', disse dono da empresa ao desafiar Moraes no X. O empresário canadense Chris Pavlovski, dono da plataforma, publicou em português em sua conta no X um dia após o bloqueio. Ele disse que a ordem de Moraes é "ilegal". "Você não tem autoridade sobre a Rumble aqui nos EUA, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal", escreveu.

A Truth Social, rede social do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que depende da infraestrutura da Rumble. A rede do presidente norte-americano não é citada na decisão de Moraes. Apesar disso, o grupo argumenta no processo que usa tecnologias da Rumble, o que poderia afetar os seus serviços.

No Brasil, influenciadores como Allan dos Santos migraram para a Rumble quando suas contas foram fechadas em outras plataformas tradicionais. Parte dos que foram para a plataforma são acusados de disseminação de informação falsa, especialmente no contexto de ataques contra o sistema eleitoral brasileiro.