Lula tenta desarmar climão com Trump com jabuticabas; VÍDEO

Em meio à tensão comercial com os Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu ao bom humor para reagir à imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Em vídeo publicado nesse domingo (13) nas redes sociais da primeira-dama Janja da Silva, Lula aparece ao lado de uma jabuticabeira e promete levar a fruta brasileira a Donald Trump.

"Quem come jabuticaba de manhã não pode ficar de mau humor. Não precisa de briga tarifária", disse o presidente, em tom descontraído. A fala ocorre dias após Trump anunciar, por carta, a nova taxação, que entra em vigor em 1º de agosto. O republicano relacionou a medida a temas políticos, incluindo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF.