“Talvez em algum momento', diz Trump sobre conversar com Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (11) que pode conversar com Luiz Inácio Lula da Silva sobre as novas tarifas contra o Brasil “em algum momento, mas não agora”. A declaração foi dada à repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo, em Washington, dias após o republicano anunciar a taxação de 50% sobre produtos brasileiros.

Relembre o caso: Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil e cita Bolsonaro

Apesar do recuo temporário, Lula já indicou que pretende reagir. Em entrevista ao Jornal Nacional, disse estar disposto a negociar, mas afirmou que, caso não haja acordo, o Brasil poderá aplicar medidas semelhantes com base na Lei da Reciprocidade Econômica, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).