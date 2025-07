Ex-Seleção Brasileira Everton 'Boi' é assassinado a tiros

O ex-atleta da seleção brasileira de vôlei, Everton Pereira Fagundes da Conceição, de 46 anos, conhecido como "Boi", foi assassinado a tiros dentro de um carro em Cuiabá (MT), na noite de quinta-feira (10). A principal hipótese da Polícia Civil é que Everton tenha sido feito refém antes de ser morto, já que o atirador estaria dentro do mesmo veículo no momento do crime.

Leia mais: Nas redes, jogador morto em São José mostrava paixão pela bola e fé: 'Obrigado Deus'

De acordo com o delegado Rogério Gomes, há indícios de que o autor dos disparos possa ser um ex-companheiro da mulher com quem Everton mantinha relacionamento, versão que ainda é apurada.