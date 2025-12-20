O cantor Lindomar Castilho, conhecido nacionalmente como o “Rei do Bolero”, morreu aos 85 anos neste sábado (20). A morte foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. A causa não foi divulgada.

Natural de Goiás, Lindomar construiu uma das carreiras mais populares da música romântica brasileira, especialmente entre o fim dos anos 1960 e a década de 1970. Com uma voz marcante e interpretação carregada de emoção, tornou-se um dos artistas que mais venderam discos no país naquele período, dominando as paradas com boleros e sambas-canção que abordavam amores intensos e desilusões.

Entre os maiores sucessos estão “Você É Doida Demais”, “Vou Rifar Meu Coração”, “Eu Vou Rolar” e “Preciso Te Esquecer”. Suas músicas atravessaram gerações e continuaram sendo regravadas e utilizadas em trilhas sonoras décadas depois, mantendo o cantor como referência do gênero brega-romântico no Brasil.