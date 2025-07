Professora relata pânico e conta que tentou proteger crianças

O ataque ocorreu por volta das 10h e atingiu alunos de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade. Cerca de 150 alunos estavam no local no momento.

A criança que morreu é Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos. As outras duas crianças feridas são duas meninas de 8 anos. Todos os feridos foram levados a hospitais da região.

A Brigada Militar disse à Folha de S.Paulo que o adolescente chegou por volta das 10h na escola com uma mochila e de bicicleta, que deixou na rua. Ele entrou com tranquilidade na escola, deixou um currículo na secretaria e pediu para ir ao banheiro. Em seguida, ele começou o ataque em uma sala com crianças do terceiro ano do ensino fundamental, usando dois facões e rojões.