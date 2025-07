Jovem invade escola com faca: 1 criança morta e 3 feridos

Um adolescente de 16 anos invadiu uma escola municipal em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, armado com faca e atacou alunos e uma professora na manhã desta terça-feira (8). Três crianças e a docente foram feridas. Uma delas, atingida no tórax, não resistiu e morreu. A informação é do G1.

O jovem usou bombinhas para assustar os alunos antes de desferir os golpes. Duas crianças sofreram ferimentos leves na cabeça. A professora foi levada ao hospital em estado estável.