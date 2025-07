Elevador de hospital infantil despenca e fere 6 vítimas; VÍDEO

Um elevador do Hospital Oncológico Infantil desabou na noite de sábado (5), em Belém, ferindo seis profissionais de saúde. O acidente aconteceu por volta das 23h, durante a troca de plantão, informou a Folhapress.

De acordo com o Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem do Pará, 11 trabalhadores estavam no elevador no momento do acidente. O equipamento travou no quinto andar e despencou, parando apenas entre o terceiro e o quarto andares, após a porta se soltar e impedir a queda total.