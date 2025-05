Elevador de obra em São Paulo despenca e deixa três mortos

Três homens morreram na queda de um elevador de carga em uma obra, na manhã desta segunda-feira (19), em São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O caso ocorreu por volta das 9h30, no condomínio Reserva Raposo, um bairro planejado, na altura do km 18 da rodovia Raposo Tavares, no Butantã, na zona oeste da capital paulista.

O elevador despencou do 17º andar de uma das torres em construção. As vítimas tinham 20, 26, e 43 anos. Uma outra pessoa, que não estaria no elevador, foi socorrida. Ela teria passado mal ao presenciar o acidente.