Como cães ajudaram moradores a escapar das enchentes no Texas

Ricky Gonzalez, que integrava o grupo e mora no Texas, contou que um dos cachorros, Nash, começou a arranhar a porta enquanto eles dormiam. Um dos amigos abriu a cortina e viu um dos carros sendo levado pela correnteza. Em seguida, todos acordaram.

Gonzalez narrou à TV que a água subiu rapidamente para o segundo andar da casa. O grupo, então, se preparou para escapar por duas janelas no sótão. Segundo ele, uma família que passava de carro os viu e ajudou a resgatá-los.

O jornal "The Washington Post" conversou com uma mulher de 60 anos que passou horas sem notícias do sobrinho. O rapaz morava em um trailer perto do rio Guadalupe, que transbordou rapidamente após as fortes tempestades.