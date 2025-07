Tragédia em acampamento após enchentes relâmpago; VÍDEO

Enchentes inesperadas ao longo do rio Guadalupe, no Texas (EUA), deixaram até agora 24 mortos, incluindo crianças, e 23 adolescentes desaparecidas após tempestades que atingiram a região na madrugada de sexta-feira (4). As jovens participavam de um acampamento de verão, que chegou a reunir mais de 700 participantes.

Leia mais: Metade do território do RS está sob novo alerta para enchentes

Equipes de resgate conseguiram retirar com vida pelo menos 237 pessoas. As buscas envolvem cerca de 400 profissionais, com apoio de 14 helicópteros e 12 drones, mas continuam sem sucesso na localização das desaparecidas.