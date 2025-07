Cheia leva lixo e aguaceiro para dentro das casas; VÍDEO

Nos bairros mais baixos, como o Educandos, a água invadiu as casas e fez do cotidiano um desafio. Moradores relatam perdas de móveis e improvisam passarelas dentro das próprias casas para tentar manter um pouco de mobilidade. Em meio aos alagamentos, o acúmulo de lixo agrava o cenário: garrafas, entulhos e restos de objetos boiam entre as moradias, dificultando a coleta e comprometendo a saúde da população.

O poder público intensificou ações emergenciais, como a instalação de mais de 800 metros de passarelas no Educandos e a entrega de cestas básicas, kits de higiene e água potável. A Secretaria Municipal de Limpeza já recolheu mais de 2.500 toneladas de resíduos desde janeiro, além de instalar ecobarreiras para conter a poluição dos igarapés.

Enquanto isso, centenas de famílias continuam cercadas pela água e pelo lixo, tentando se adaptar à realidade imposta pela cheia.

No total, 133 mil famílias foram atingidas em 62 municípios. O Governo do Amazonas distribui ajuda humanitária e monitora o avanço das águas, que devem começar a baixar nas próximas semanas, com o início do período de vazante.